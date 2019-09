Nädala menüü NÄDALAMENÜÜ | 9.–15. september: vali õhtuks toidud, mida saab ka järgmistel päevadel süüa Jane Maastik , täna, 08:05 Jaga: M

Toiduportsjonid Foto: PantherMedia/Scanpix

Regulaarne ja täisväärtuslik toitumine on koolis käiva lapse jaoks väga oluline. Seda saab tagada, kui lapsele kooli kaasa panna vahepala, mis on mitmekülgne ja annaks vajalikke toitaineid ning koolist koju jõudes ootaks teda külmikus toit, mille soojendamine oleks lapsele jõukohane ja ei võtaks liialt aega. Parim viis on valida õhtusöögiks toidud, mida saab järgmisel päeval lihtsalt üles soojendada.