Nädala menüü NÄDALAMENÜÜ | 19.-25. august: kodujuust sobib nii kuumadesse kui külmadesse toitudesse Jane Maastik, toitumisnõustaja , täna, 08:24

Vormiroog Foto: Jaan Heinmaa

Kodujuust on eestlase hulgas väga populaarne ja kõrgelt hinnatud. Seda enam, et selle mahedamaitselise piimatoote kasutusvõimalused on piiritud. Kodujuust on kõrge valgusisaldusega, sisaldab kaltsiumi ja mitmeid vajalikke rasvhappeid. Kuigi oleme harjunud sööma kodujuustu eelkõige külmades roogades, on see väärt proovimist ka kuumtöödelud kujul.