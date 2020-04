Nädala menüü NÄDALAMENÜÜ | 20.–27. aprill: vikerkaarekarva toidud teevad terveks ja ilusaks Jane Maastik, toitumisnõustaja , täna, 07:50 Jaga: M

Foto: Unsplash

Tänapäeval on aastaringselt poe- või turuletil olemas peaaegu kõik loodusannid. Ka need, mida oleme harjunud loodusest sügisel varuma. Selline valik aitab igapäevamenüüsse vaheldust ja põnevust tuua, aga ka erinevaid toitaineid. Kevadel, veel enne kui loodus täielikult ärkab, on oluline, et lisaksime oma menüüsse võimalikult palju erivärvi toiduaineid. Nii kindlustame organismi piisava koguse vajalike vitamiinide ja mineraalidega.