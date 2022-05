10 SOODSAT MAITSET: lihtsad retseptid, millega aega viitmata peret toita

Eriti värviline riisisalat grillvorstikeste kõrvale Foto: Jaan Heinmaa

Võib-olla leiad, et just see on su sellesuvine hittsalat. Riisile annab värskust ja vunki sidruni-oliiviõli kaste koos hakitud sibula ja tšilliga – see annabki salati n-ö signatuurmaitse. Paprika tasub kindlasti enne salatisse lisamist läbi küpsetada, sest selle maitse on just nii kõige pehmem ja võluvam. Võid paprikat näiteks grillil röstida, kui grill juba vorstide küpsetamiseks valmis pandud. Kui lisad ka kirsstomateid, siis värvirohkuse huvides püüa leida kollaseid.