10 TÕDE TATRAST: kuhu sobib, kuidas valmistada ja mida peaks vältima 

Tatrasalat Foto: Jaan Heinmaa

Tatras on palju kiudaineid, vähe rasva ja kaloreid, samas ei sisalda see teraviljavalku gluteeni. Toortatral on ka kõik täistera head omadused, selles on B-vitamiine, kaltsiumi ja fosforit. Koos värske salatiga ongi toitev kõhutäis olemas. Sobib hästi nii soojalt kui ka külmalt.