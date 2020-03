10 KRIISIROOGA RIISIST: lihtsad, soodsad ja maitsvad eined kogu perele 

Kreemine kana-riisisupp, ehtne lohutustoit Foto: Jaan Heinmaa

Rikkalik ja rammus rohkelt juustu ja koort sisaldav supp on sombuse aja lohtustoit. Võimalusel pane supi sisse koos puljongiga keema ka parmesani juustu koor, see osa mis on nii kõva, et muuks kasutada ei saa, kuid supis keedes annab mõnusa maitse. Kolme riisi segu võib asendada metsiku või valge riisiga.

Praetud riis muna ja kanaga Foto: Mari-Liis Ilover

Pannitäis praetud riisi on toit, mis on kui loodud jääkide kasutamiseks. Värske riisiga see isegi ei õnnestu nii maitsvalt, sest äsja keedetud riis läheb praadides pehmeks, selle asemel et praadimise käigus mõnusalt krõbedaks muutuda. Kui kapis on eelmise päeva riisi ja muna, on roog sama hästi kui laual. Muud lisandid on vaid boonuseks.