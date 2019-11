Linnuliha retseptid SOMBUSE AJA RETSEPT: kreemine kana-riisisupp, ehtne lohutustoit Pille Enden , täna, 07:05 Jaga: M

Kreemine kana-riisisupp Foto: Jaan Heinmaa

Rikkalik ja rammus rohkelt juustu ja koort sisaldav supp on sombuse aja lohtustoit. Võimalusel pane supi sisse koos puljongiga keema ka parmesani juustu koor, see osa mis on nii kõva, et muuks kasutada ei saa, kuid supis keedes annab mõnusa maitse. Kolme riisi segu võib asendada metsiku või valge riisiga.