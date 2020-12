MIKS PEAB SÖÖMA INGVERIT: võitleb viiruste ja bakteritega ning maitseb imeliselt (+ 10 retsepti!)

Aromaatne ja vürtsikas ingver on ingveriliste sugukonda kuuluv mitmeaastane rohttaim, mis pärineb Lõuna-Aasiast. Vürtsina kasutatakse ingveri sõrmjalt hargnenud lapikut risoomi.

Võib arvata, et esimeste hulgas avastatigi kuumas niiskes kliimas ingveri elutähtis omadus takistada toiduainete riknemist ja hoida ära seedehäireid.

Musta ingverit, mille lõhn on tugevam ja maitse kõrvetavam kui valgel , saadakse puhastamata risoomide kuivatamisel. Murdepind on mõlemal sordil hallikasvalge. Müügil olev jahvatatud ingver on hallikaskollane jahukas pulber.