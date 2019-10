10 RETSEPTI LÕHEST: kasuta praegu odav kala nutikalt ja turvaliselt toitudes ära 

Kui soovid nii Tai-pärast toitu kui kala, siis see supp on mõlemat – ja väga maitsval moel. Teravad maitseelamused on garanteeritud, kui lisad supiportsjonile ka punaseid tšillirõngaid. Mahedama supi nautija võib tšillist lihtsalt loobud.

Lõhe-kartulikotletid Foto: Mari-Liis Ilover

Kalakotletid on ühed ütlemata mõnusad ampsud. Ketšup võib nende koostises panna ehk esialgu kulme kergitama, kuid mulle meeldib kerge magushapusus, mida sellest kotlettidesse tekib. Lisaks aitab ketšup koostisaineid siduda. Ma ei jää ootama ülejääke, vaid napsan igaks juhuks alati ahjulõhe juurest tükikese, et neid kotlette valmistada. Pätsikesed on ka laste lemmikud ning sulatanud neidki iseteadlikke, kes väidavad, et nad kala suu sissegi ei võta. Kuna koostisained on juba küpsetatud, läheb praadimine kiiresti.