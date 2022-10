10 SÜGISEST SEENEROOGA: hõrgutavad ja lihtsad retseptid igale maitsele ametlikuks seenepäevaks

Kollase tomati risoto punase kivipuravikuga Foto: Siim Vahur

Kollastest tomatitest ajab augustis päikeseliselt üle nii kasvuhoones kui ka turul. Ja kel on õnne juhtuda õigesse metsa, võib seenekorvi korjata kivipuravikke – hõrke ja tugeva iseloomuga puravikukuningaid.

Tomatine puravikulasanje kitsejuustuga Foto: Jaan Heinmaa

Kuuseriisikasõrnikud Foto: Jaan Heinmaa

Kuuseriisikad kuuluvad vaieldamatult seente tippklassi. Sõrnikutesse sobivad need oma natuke magusa ja natuke mõrkja maitsega imehästi. Serveerides sõrnikuid värske salati ja hapukoorega, on see korralik kõhutäis.