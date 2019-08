PLOOM TEEB KÕHULE PAI! 10 lihtsat ja maitserikast soolast või magusat hoidist 

Ploomid pakatavad süsivesikutest ja mineraalainetest, eriti kaaliumi ja rauda. Öeldakse, et suvelõpu ploomid on selles osas sama kasulikud kui suve algusaja maasikad.

Vitamiine on ploomides veidi vähem ja natuke ka ka valke ja rasvu. Näiteks : päevas vajaliku C-vitamiini koguse saab kätte nii 25 ploomist kui ka 25 mustast sõstrast, on Õhtuleht kirjutanud.

Ploomide tähtsaim tervislik omadus on rikkalik pektiinisisaldus, mis aitab alandada kõrgenenud kolesteroolitaset veres ja aeglustab suhkru imendumist peensooles. See aitab ka kehast mürkaineid välja viia. Ploom on ka kõhukinnisuse all kannatajate lemmik.