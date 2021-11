LEIB JAHTUB, OODATES TEID! Tähista rahvusvahelist koduleiva päeva nende 10 lihtsa ja maitsva retseptiga ja loe leiva ajaloost! 

Kergitavad ained, nagu pärm on hilisem leiutus. Esimesed viited pärmile pärinevad 4000 aastast enne meie ajaarvamist Egiptusest. Umbes samal ajal hakati Mesopotaamias kasutama hapendamist. Neid tehnikaid kasutati pigem joovastavate jookide juures ning asjaolu, et läbi selle sai kakukesi söögikõlbulikumaks ja pehmemaks teha avastati suure tõenäosusega juhuslikult.

Leibu on maailmas väga erineva kuju, koostise ja küpsetusviisiga - tortilja, lavašš, pita, naan, puri, matsa jt. Levinuim on nisuleib. Rukkileib on tuntud eeskätt Põhja-Euroopas.

Sõna "leib" on eesti keeles germaani laen ligikaudu meie ajaarvamise algusest.

Traditsiooniline rukkileib sai Eestis levinuks alles 2. aastatuhande algul. Enne seda oli tavalisim teravili oder. 19. sajandi lõpukümnenditeni lisati leivajahule aganaid, ikaldusaastatel ka muid lisandeid nagu peenestatud tammetõrud, kase- ja sarapuu-urvad, kanarbik jms.