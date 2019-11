MERIKARPE KÕIGILE: 10 lihtsat ja isuäratavat retsepti ka algajale kodukokale 

Merikarpidel on paks hallikas karp, mille vastu liibuvad tihedalt sisu. Kui oled hankinud elusad merikarbid, puhasta need liivast ja pese hoolikalt külma veega.

Pane tähele! Mitteavanenud karbid on riknenud ja need tuleb ära visata.

Eestis on tähtis tähelepanu pöörata, kust merest ja riigist on meil müüdavad molluskid pärit.

Enamasti on saada Taani ja Iiri päritolu sinimerikarpe, mille soolasus ei ole võrreldav Vahemere omadega. Seetõttu tasuks toidutegemisel lisada meresoola. Sama lugu on Prantsusmaa sinimerikarpidega, millel nimesildil kirjas moules de bouchot – ka need vajavad soola.