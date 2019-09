10 RETSEPTI PIHLAKATEST: tee siirupit, moosi, praadi ja palju muudki!  

Õuna-pihlakamarmelaad Foto: Jaan Heinmaa

Papa ahjulammas pihlakatega Foto: Johannes Arro

Kirjutab retsepti looja Anni Arro: Papa valmistas mehise ahjulamba. Retseptis on kirjas, et tuleb kasutada pihkalaveini. Ausalt öeldes ma ei tea, kas sellist veini enam toodetaksegi. Meie pihlakavein on juba 10 aastat vana ja pärineb kunagisest veinitehasest. Seal töötas ühe meie tuttava ämm ja kui tehas kinni pandi, maksti töötajatele osaliselt veinivaatides. Muuseas maitseb see kui portvein. Tegelikult on isegi parem, kuna sel on pihlakale omane mõru mekk mann. Magus, mõrkjas ja hapukas maitse on väga hästi balansis. Värv on kui läbi päikese vaadatud merevaigul. Meie vein on aga nüüdseks juba otsas… Kahjuks seda enam juurde ei saa.