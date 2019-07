PALJU SUID TOITA? 10 lihtsat, odavat ja maitsvat sööki, mida suvekodus suurele perele pakkuda 

Ma ei tea kuidas teiega, aga meie toimetajate suvekodudes on üsna tavaline, et laud kaetakse 10le ja siis tuleb veel paar lisataldrikut otsida. Ja siis pead veel vaatama, et üks ei söö seda ja teine toda, mis on väga okei tegelikult.

Ega siin polegi midagi keerulist. Need on meie perede aja jooksul läbiproovitud retseptid, millega lihtsasti 10 ja enam suud saab ära söödetud ka suvila nappides tingimustes, kus pole kõiksugu peeneid köögividinaid.

Esimene asi, mida silmas pidada on lihtsus. Kõige tavalisemad kodused maitsed on kõig paremad, sest need meeldivad enamjaolt kõigile. Lihtsaid toite on üsna kerge järgmisel päeval uuteks roogadeks teha, näiteks grillijääkidest suppi või panniroog. Unusta võileivad ja valmista näiteks hommikuks putru, lõunaks suur salat ja õhtuks vormiroog.

Teine on maitseained. Meil on alati erinevaid toredaid kastmekesi, millega ka lihtsamaid rooge ergutada. Lihtne supp ja hakklihahautis saab aasiapärase tšillikastmega mõnusa vungi ning seda saab igaks oma taldrikusse kallata.

Kolmas on võimalikult kvaliteetne tooraine, mis on sageli kas enda aiast või kohalikelt kasvatajatelt. Väga palju köögivilja, see on maitsev, täidab kõhtu ja on odav! Lisaks tervislik ka, sest no alati üritab ju keegi seltskonnast kaalu alla saada.

Need on meie lemmikretseptid suvilasse

Klikka retseptil: Suvine kapsahautis