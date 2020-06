KOOLILÕPU PIDU! 10 lihtsat ja lastepärast hõrgutist kodust pidulauda ehtima 

Ahjus küpsetatud kala ja krõpsud Foto: Jaan Heinmaa

Klassikalist inglise tänavatoitu fish&chips on üsna mugav küpsetada ahjus ühel pannil. Nii on see ka vähem rasvasem kui friteerituna. Kala paneerimiseks kasutatud panko on jaapanipärased riivsaiahelbed, mis on meie riivsaiast õhulisem ja muredam materjal. Sarnast struktuuriga paneeringu saab ka kui kõvaks kuivanud saia kombainis peenestada.