Kodused kevadrullid broilerihakkliha ja köögiviljadega  

1. Sõelu jahu kaussi ja tee keskele süvend, kalla sinna külm vesi ja lahtiklopitud muna. Sega ained läbi ja sõtku kuni tainas on elastne. Keera toidukilesse ja pane ööks külmkappi.

2. Lõika tainas u 12 ühesuuruseks tükiks ja rulli jahusel laual võimalikult õhukeseks. Mida õhem tainas on seda krõbedam tuleb rull. Ideaalselt võiks see olla lausa paberõhuke, kuid see ei tohiks täidise peale panemisel siiski katki minna. Pane tainatükid täidise valmistamise ajaks külmkappi.