NÄDALA KOOK | Vanillisaiad rabarberiga  

2. Lisa pehme või ja sõtku taina hulka. Saiad on seda pehmemad, mida pehmem tainas on. Lase soojas kohas rätiku all kahekordseks kerkida, u 1,5 tundi. 3. Valmista kreem. Klopi munad lahti, vispelda hulka jahu ja manna. Kalla piim kastrulisse, lisa suhkur, vanilliessents ja sool ning kuumuta keemiseni. Lisa sorts kuuma piima manna-jahu-munasegule, sega hästi läbi ja vala siis kuuma piima sisse. Lisa või ja kuumuta vispliga segades paksenemiseni, 3-5 minutit. Lase jahtuda.