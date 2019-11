SÖÖDAVAD JÕULUKINGID: 10 ideed, kuidas kuuse alla odavalt ja nutikalt muhe kink valmistada 

Mina olen juba viis aastat teinud kõik perejõulukingid ise. See tähendab, et juba suve lõpust alates hakkan jahtima kauplustes lahedaid pisikesi purgikesi ning turgudel keskendun põnevatele toorainetele kooslustele.

Olen ka paar korda alt läinud. Näiteks tasub alati kontrollida, kui usaldusväärsed on selle peene purgi sulgurmehhanismid ning mis siin salata - eelista pisemat vormi. Kingisaajatele tundub meeldivat pigem see, kui nad saavad mitu pisikest nunnut purgikest üllatavate möginatega kui ühe suure ja uhke.

Purki aga saab panna mida ja millal iganes valmistatud. Pole hullu, kui hakkad alles nüüd neid kingihoidiseid tegema - vali praegu saadalolevad tooraineid poest või mine ja osta need turult. Kõik purgisolev kraam ei pea ilmtingimata otse isiklikult peenralt pärinema. See, et sa mögina valmis keetsid ja purki surusid heade mõtete saatel on vaat, et olulisemgi.