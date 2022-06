10 LIHTSAT RETSEPTI LASTEPEOKS! Kuidas lasteaia- või koolilõppu vääriliselt tähistada

Krõbedad šokolaadipallid. Foto: Hele-Mai Alamaa

Pitsasuupisted küüslaugu ja mozzarella’ga. Foto: Tuuli Mathisen

Kartulipesad. Foto: Seljamaa Fotostuudio

Need krõbedad kartulipesad on nii maitsvad, et ei usukski, et kartulist midagi nii head saab! Maasuitsune singi maitse ja krõbekartul on eestlasele vanadest aegadest üks lemmikkooslusi olnud. See prantsuspärane variant on justkui moderniseeritud eesti vana, kuhu võõrapärase nimega juust lisaks on pandud.