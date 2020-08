MUSI MUSTIKALE | Parandab nägemist, ravib kõhtu ja kaitseb vananemise est (+11 retsepti) 

Samuti peetakse väga oluliseks mustikate suurt antioksüdantide sisaldust, mis pärsib vähkkasvajate teket ja vananemisprotsesse.

Mustikates on suhkruid, orgaanilisi happeid, C-, B1-, B2-, PP-vitamiini, karoteeni, parkaineid ehk tanniine, pektiini, mineraalainetest mangaani ja rauda. Neid marju on alati kasutatud nii söögiks kui ka ravivahendiks, viimaseks otstarbeks sobivad ka lehed, mis sisaldavad parkaineid, orgaanilisi happeid, C-vitamiini ja mineraalsooli. Kõige suurem on lehtede ravitoime taime õitsemisajal, mida võiks korjamisel arvestada.

Eriti tuntud on mustikas olnud kõhurohuna ja küllap sobib mari selleks tänapäevalgi. Kõhukinnisuse korral süüakse värskeid, kõhulahtisuse korral kuivatatud marju. Värske mustikaga on ravitud maksa- ja sapihädasid, soolepõletikke ja maohaavu. Lehtede abil on diabeetikutel õnnestunud alandada veresuhkrutaset. Lehetõmmist on tarvitatud nahahaiguste ja suu limaskesta haiguste korral.

Viimasel aastakümnel on mustikat, eriti selle kultuurvorme põhjalikult uuritud ning leitud uusi tervendavaid komponente ja antioksüdante. Veel 10 aastat tagasi peeti antioksüdantide poolest kõige rikkamaks kapsast, maasikaid, spinatit ja spargelkapsast. Ent kui põhjalikul testimisel võrreldi 40 eri vilja ning marja, ilmnes, et looduslikule mustikale ei leidu antioksüdantide hulga ja nende kvaliteedi poolest võrdset. Nende hinnaliste ainete allikaks osutus üks antotsüaniinideks nimetatavatest looduslikest värvipigmentidest. Ehk siis – suur osa mustika tervislikkusest peitub sinises värvuses, mis meil vallatult suu ära värvib. Tõestust on leidnud ka see, et mida küpsem mari, seda rohkem pigmenti ja järelikult ka tervislikum.

Mustikatest on leitud ellaaghapet, mis on teaduslike uuringute käigus korduvalt näidanud vähivastast toimet. Rohkesti on mustikas lahustuvat kiudainet pektiini, mis on kõige muu kõrval tuntud ka kui halva kolesterooli koguse vähendaja. On leitud ka ühendeid, mis jäävad pidama põie siseseinale ega lase infektsioone põhjustavatel bakteritel seal pesitsema hakata.

Kõige parem uudis mustika tervistavate omaduste kohta kuulub aga geriaatria valdkonda. On suur tõenäosus, et mustikatest valmistatavad preparaadid hakkavad peagi leevendama vananemisega kaasnevaid hädasid, nagu koordinatsioonihäired ja lühimälu nõrgenemine. Teadlased annavad lootust, et preparaatide mõju ei ole mitte ainult ennetav, vaid ka tagasiulatuv ehk raviv.

SÄILITAMINE