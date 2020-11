KUUM PIRUKAS | Miks Trump ja Biden mõlemad rämpstoitu armastavad (+ 10 retsepti USA köögist) 

On täheldatud, et abikaasa ehk esileedi Melania sööb Donaldist eraldi. Kas ta ka ise midagi teeb? Melania on äärmiselt tagasihoidlik olnud enda elu kirjeldamisel. ta on öelnud, et valmistab küll oma teismelisele pojale Barronile suupisteid, aga muus osas "oleks kahju lasta nii head kokameeskonda tööta hoida", vahendab Bustle. Kui Melanialt küsiti nende lemmikõhtusöögi kohta, oli vastuseks vaikus, kuni üks repoirteritest torkas: hamburger? "Ei, pigem spaghetti," olla Melania kiiresti vastanud.

Melania aga on väga tervislik oma menüüs. Napidest usutlustest on selgunud, et ta armastab kanafileed, müslisid, smuutisid ja kaerahelbeputru hommikuks.

The Donald? Tema jätab hommikueine vahele või siis tellib praetud mune peekoniga. Või muffineid. Parem midagi McDonaldsist. See menüü olla tal peas.

Ja magus? Noh, mida arvata mehes, kel on Air Force One lennukis enda monogrammiga M&M kommipakid?

Biden

Üllatuslikust pole päikeselise Joe Bideni (tema enda üks reklaamlauseid) menüü kuigi erinev Trumpi omast. Kuigi Biden on eeskujulikus vormis ja väidetavalt jälgib hoolega süsivesikute, valkude ja rasvade tasakaalu, armastab temagi lihtsat dineri-toitu. Washington Examiner on nimetanud seda lausa "jumalavallatuks rämpstoidu-menüüks". Ehk burgereid, friikaid, lihtsaid võileibu. Tal on mõned veidrused, nagu munapudru ketšupiga söömine.

Ta kõige-kõige lemmikum olevat siiski Itaalia köök. Kampaania päris algusaegadel ilmnes, et tema lemmik oleks spaghetti ohtra köögiviljaga.