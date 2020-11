GRIPIROHI JA PALJU KOOKE | Vaata, millised retseptid aitasid inimestel koroona esimese laine üle elada 

Peale põgusat suve aga on nagu lubatud kätte jõudnud koroona teine laine. Jälle räägitakse sulgumisest, koduseinte vahel turvatunde otsimisest ja rohkem perekeskis ajaveetmisest. Kokkamine on taas asi, mille poole inimesed lohutust otsima pöörduvad.

On palju öeldud, et see kevad õpetas inimesed uuesti süüa tegema, vaatame, millised toidud olid meile siis mokkamööda.