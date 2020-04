PEAKOKA ANKEET | Endine presidendi kokk Inga Paenurm õpetab tegema kõige kiiremat leiba 

Kuidas kriis on sind puudutanud?

Kriis tuli nii nagu enamikule, jube ootamatult. Kõik oli ilus, kui järsku oli teadmatus ja palju ärevust. Kindlasti aitas teadmine, et ma pole üksi.

Üritan uute oludega kohaneda, aga kindlasti on vaja abi. Päris hull on lugeda anonüümseid veebikommentaare, kus väikeettevõtteid maha tehakse. Väikeettevõtlus – see on enamiku omanike jaoks jaoks vabadus ja hobi ehk siia ei ole meeletult tagavara kogutud. Iga ettevõtte jaoks ei oma tähtsust raha, vaid valikuvabadus ja võimalus teha oma asja nii, et sul on hing rõõmus.

Kui kriisi alguses lubati toetust kõigile, siis nüüdseks pigem tundub, et nõrgad las surevad ja toetame ainult tugevaid. Mida tähendab nõrgad ja mis on tugevad? Kes otsustab ja millistel alusel? Markofka on elanud kuus aastat ja mitte kasumis, vaid hakkama saades. Mul on neli hämmastavat töötajat, kes tulevad tööle rõõmuga ja naudivad seda, mis teevad. Mul on hetkeolukorda arvestades (või siis oli) palju püsikliente, kes tunnevad end meie juures nagu kodus. Markofka on inimeste arvates nii soe ja kodune koht ja see on meie jaoks edasiviiv jõud, aga kas me oleme nõrgad?

See kriis õpetas mind mõtlema ja jään ikka veel endale kindlaks. Selliseid pisikesi kohakesi on igas valdkonnas nii väga vaja, et säiliks südamlikkus, suhtlus ja hing.

Õnneks ma pole üksi, Eesti Peakokkade Ühenduses oleme oma muredega koos ja katsume nii jõu kui ka nõuga üksteist aidata.

Millega sa täidad praegu oma päevi?