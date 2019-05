Toiduuudised GALERII! SINULE, ARMAS EMA! Seitse imekaunist, esinduslikku ja hõrku torti Toidutare , täna, 08:51 Jaga: M

Kausikook rabarberi ja jogurtivahuga Jaan Heinmaa

Üks parajalt naksakas ja maitsev tort on alati see, mis peaks emadepäeva ja laual olema. Sel puhul tasub ka veidi pingutada ja midagi uhkemat valmistada. Ära muretse, need retseptid pole tegelikult rasked, kuigi tulemus näeb väga uhke välja. Sinu ema (vanaema jne) väärib seda!