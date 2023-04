ILUSAT ISU SÜNNIPÄEVAKS, EVELIN! Toidutare kolumnisti 7 kõige hõrgumat pidulikku kooki

Valge ja punane ei pea ainult kurbust tähendama. Roosid lumel on märkajale alati imet ja head ennet tähendanud ning lihtne vahukoor punamarjadega pühitsemist märkinud.

len ikka imestanud, et kõiksugu nostalgiamaiustest on sadu erinevaid koopiatooteid tehtud, aga Viru kohviku kuulsat beseekooki pole kusagil letil juhtunud nägema.

Kui on põhjust pühitseda, tuleb pühitseda, sest homme võib juba hilja olla. Need on kellegi targa inimese ajatud sõnad, ent maailma tänastes arengutes nii väga realistlikud. Seega jagan täna üht suussulavat mahlakat ja rikkalikku kooki, mis naudingut pakub nii meelele kui keelele ja sobib suurepäraselt rõõmupeolauale.