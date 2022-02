EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Kuulsa Viru kohviku moodi beseetort konjakikreemiga 

Vahusta toasoojad munavalged kõvaks vahuks, lisa vahule pidevalt edasi vispeldades paari lusikatäie kaupa suhkrut, kuni kõik on sulanud ja vaht hakkab läikima.

Tõsta küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile sobiva suurusega lamedad pätsikesed (jäta vahed kerkimiseks!) või kui teed ühe suure tordi, jaga vaht kaheks ning määri küpsetusplaadile 2 mõnusat paarisentimeetri paksust kiht (küpsetada on parem ühe ahjupanniga, et selle saaks ööseks ahju kuivama ja jahtuma jätta).

Küpsetamiseks kuumuta ahi 220C-ni, pane besee(d) ahju ning kera kohe peale ahju ukse sulgemist temperatuur maha – umbes 120C peale. Küpseta sel kuumusel tund aega (kontrolli algul, et liiga pruuniks ei lähe! Ning kindlasti keera ahjust tuul maha!). Edasi ava ahju uks parasjagu nii palju, et lusikas sinna vahele mahuks ning jäta ahju jahtuma - parem, kui hommikuni saaks nii olla. Siis on tulemus hõrgumast hõrk - pealt krõbe ja seest nagu vahukomm. Kui sulle meeldib hoopis läbikuivanud besee, mis lusikaga taldrikult süües kaaslasele sülle lendab, proovi mõnd netis levivat beseeküpsise retsepti.