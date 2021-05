EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Teistmoodi pannkoogitort - puhas rõõmupidu 

Nüüd pane tort kokku: määri igale koogile keedukreemi ja puista marju ning banaaniviile. Kaunista marjade, lillede ja metsarohelisega/mündiga. Naudi iga suutäit, see maitseb imeliselt ning on übertervislik!

** erütritool on magusaine, millel 70–80% suhkru magususest, aga glükeemiline indeks on 0 – see ei tõsta insuliinitootmist, sobib kaalulangetajatele, diabeetikutele ja tervisefriikidele. Teadaolevalt pole tal ka keemiliste magustajate kõrvaltoimeid. Kasutatakse nagu suhkrut – samas koguses. Müügil terviselettides.