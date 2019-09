Toiduuudised 7 SOOJENDAVAT SUPPI: peleta rõskus kontidest nende kergesti valmivate ja soodsate roogadega Toidutare , täna, 13:13 Jaga: M

GALERII

Soojendav kõrvitsasupp porgandiga Foto: Eva Pärtel

Hooajavahetus on alati veidi ränk, eriti kui vananaistesuve soojus teeb järsult ruumi sügisesele vihmale ja tuulele. Toit aitab siinjuurest kõige paremini sooja saada. Meie retseptid on lisaks veel taskusõbralikud, mis kuuseisu arvestades on vägagi aktuaalne.