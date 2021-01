HEAD PIIMAPÄEVA! 7 maitsvat piimasuppi, mis tuletavad lapsepõlve meelde 

Piimasupp on üks toredaid leiutisi, mil paraku sageli nigela toidu kuulsus. Viimane on põhjustatud kunagistest kombinaat-lasteaedadest või koolidest, kus personal kulinaariat millekski ei pea. Hea piimasupp, ise kodus tehtuna on tõeline kosutus. Kiika meie retsepte!