EMADEPÄEVA KOOGIKIIRABI: 7 kiiresti valmivat ja väga lihtsat küpsetist 

Iseküpsetatud kook on parim kingitus. Paki see kenasse karpi või libista kauneimale vaagnale, puista juurde paar võililletutti või nurmenukuõit, ning ulata emale. Või kellelegi, kes on sinu elus olnud ema eest. Oluline polegi kingitus või õigesti tabatud lemmikmaitsed - tähtis on meelespidamine. Täna ja iga päev. Me oleme kõik sündinud oma emade südames, olgu meie vahel siis veresidemed või mitte. Head emadepäeva!

Lihtne tagurpidi ingveri-õunakook Martin Ahven

See retsept on küll õuntest, aga asenda need rabarberiga! Tee neist tagurpidi karamellist küpsetist, millele ingver annab korralikult särtsu juurde. Tõeline jahedate maipäevade ilmestaja, mis on samas üllatavalt lihtne valmistada.

Kalasabas banaanikook Toidutare

Banaanidega on üks igavene teema pidevalt õhus. Mida ometi teha köögilauale seisma jäänutega, mis enam kedagi ligi ei tõmba? Seepärast tahaks me nüüd hoopis hüüda: “Parim päev banaanikoogikokkunikerdamiseks-küpsetamiseks on täna! Keedad kange kohvi, valad törtsu konjakit ja ... valad siis mõlemad koogi sisse. ”