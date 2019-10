TEE ISE KANANAGITSAID: kodune kiirtoit, oluliselt vähem rasvane ja märksa maitsvam!  

Kananagitsad on lastega peredes nõutud kraam. Neid ise teha pole mingi kunst, aga selles, mis kodutehtud nagitsa sees on, võib küll kindel olla: puhas kanafilee, massi sidumiseks veidi kaerahelbeid, maitseks kuivatatud peterselli ja sutsuke soola ning paneerimiseks maisihelbeid. Nii lihtne see ongi! Nagitsate kõrvale sobivad hästi ahjus röstitud tüümianimaitselised porgandikangid.