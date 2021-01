10 RETSEPTI TALIHARJAPÄEVAKS! Valmistame mehiseid suppe ja pajaroogi sealihast, kaunviljadest ja tangudest  

Taliharjal keedeti seapeaga herne- ja oasuppi. Muist suppi ja pool seapead viidi pyha puu või kivi juurde. Paiguti veel ysna hiljuti. Maa kagunurgas on taliharja toiduks teräruug ehk tinnysterä, uhmris valmistatud tangudest ja seapeast keedetud supp, vahendab Maavald .

Siga on ainus asi, mis seob meie taliharjapäeva kristliku Tõnise- ehk pyha Antoniuse päevaga. Kristlased pidasid/peavad Antoniust sigade kaitsjaks ja tõid selle usu meilegi. Võõras uskumus sobis maausuga hästi. Kui põhja pool on seapea juba jõululaual tähtsal kohal, siis lõuna ja lääne pool syyakse seda taliharjal. Kuid taliharjapäeva annina on seapea tähtsal kohal põhjaski, kirjutab Maavald.