LEEDU VABARIIK 103! Geras apetitas 

Kartul ja peet ongi traditsioonilise Leedu köögi alustalad, ent kindlasti ka kohupiim ja maitsekas juust. Juurde veel mõnuga marineerimist, köömneid ja küüslauku ning me saame söögi, milles on toredaid mõjutusi nii saksa, slaavi kui ka juudi kommetest.

Kaasaja Leedus on aga võidukäiku tegemas hoopis kaugemalt idast pärit köök. Nagu teatab Leedu Delfi, on nende maal möödinud aastal sushi söömine kahekordistunud! Portaali sõnul on see roog menukas tänu oma tervislikkusele ja maitseküllasusele!