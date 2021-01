TIKTOKI VIDEOHITT | Kindel nõks, kuidas alati saada krõbedad ahjukartulid 

Tiktoki kasutaja Jeremy Schecki juba üle miljoni meeldimise saanud posti olevat tunnustanud isegi tõsielutäht Kylie Kardashian, kes kuudlavasti on aga tiktoki kokkamisvideot jälgija.

Retsept ise aga olevat saanud innsutust juba 20 miljonit vaatamist saanud kolme aasta tagusest kokandusvideost "Inglise tüüpi krõbekartulid", mille autoriks/edastajaks Emily Blunt Ina Garteni kokasaates Barefoot Contessa. See lugu oli omal ajal nii populaarne, et seda edastanud veebiportaal läks järsult suurenenud liikluse tõttu rikki. Retsepti näeb SIIT ja SIIT .

Trikk ise on võrratult vanem ja levinud väga paljudes maades, kus armastatakse kartuleid ja ahjusküpsetatud toitu.

Nõks aga on imelihtne ja sobilik lastelegi valmistada.

(Veel üks nõks: kartulite viimasesse loputusveesse lisa 1 tl söögiäädikat. See nö kuivatab kartulite pealispinda ja muudab seda krõbedamaks).

Pane kartulid soolase veega keema. Kui soolase veega? No nii, et mitte päris mage, aga et kõlbab veel süüa.