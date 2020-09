MEGHANI KOKK TALLINNAS: Bocuse d’Or toob kohale hertsogipaar Sussexite kuningliku pulma koka Clare Smythi   

Clare Smyth avas oma esimese restorani 2017. aasta augustis. Juba kõigest kaheksa kuu pärast nimetas GQ Food and Drink Awards tema Core'i parimaks restoraniks ning World’s 50 Best Restaurants valis Clare'i parimaks naiskokaks. Tänaseks on restoran Core pärjatud kahe Michelini tärniga.