ABINÕU KOROONAKRIISI AJAL: Tallinna kooliõpilased hakkavad saama toidupakke 

Selleks, et vältida omavahelisi kontakte ja viia neid miinimumini, on linn otsinud uusi lahendusi ja võimalusi. "Nii leiti optimaalseks lahenduseks nädala aja toidupakkide jagamine. Toidupakid toimetatakse lapse kodule kõige lähemasse kooli, kust need liigse rändamiseta kätte saab," selgitab Tallinna linna kommunikatsiooniosakonna juhataja Margit Tamm.