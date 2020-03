Tervise Arengu Instituut pani kokku karantiini näidismenüü 

Immuunsüsteemi toimimiseks on oluline tasakaalustatud ja mitmekesine toitumine, sh saada piisavalt valke, kiudaineid, vitamiine ja mineraalaineid. Oli kuulda ning poeriiulitelt ka näha, et paljud inimesed varusid eelmisel nädalal koju suuremas koguses toitu, et ei peaks koduste toiduvarude pärast muretsema ega sageli poes käima, et vältida kokkupuuteid teiste inimestega. Nii said toiduriiulitelt otsa kuivained ning purgisupid, mis aga katavad mitmekesise toitumise vajadust vaid väikese osa. Pelgalt varutud kuivaineid ja kuivsuppe süües jääb toidulaud üsna kesiseks, samuti võib valmistoitudest saada liigselt soola.

Seetõttu peaks toitude valmistamiseks kasutama ka värskemat kraami, eriti puu- ja köögivilju, mis on looduslikud C-vitamiini allikad. Vajalikud toidugrupid on ka piimatooteid, kala, linnuliha, pähklid-seemned. Lisades makaronidele või tatrale ohtralt köögivilju ning vähese koguse näiteks kala, kodujuustu, muna või linnuliha, juues kõrvale keefiri ning võttes viilu leiba, saab oma toidulauda tasakaalustada.

Võib arvata, et varutud toidu seast leiab ka küpsiseid ja komme, mille tarbimisega tasuks pidada piiri ning jätta need väikestes kogustes maiustamiseks.

Kuna toiduga piisava D-vitamiini koguse saamine on keeruline, on oluline seda immuunsuse tõstmiseks võtta järjepidevalt ka toidulisandina.

Kodust toidutagavara tuleks aeg-ajalt üle vaadata ning süüa eelisjärjekorras ära need, mille realiseerimistähtaeg on lähemal. Hea mõte on varutud toiduainete baasil välja mõelda nädala-kahe menüü, millest kindlasti ei puuduks ka värsked toiduained, mida saaks aegajalt juurde tuua. Mida läbimõeldum on planeeritav menüü, seda vähem peab poodi külastama. Samas ei tasu liigselt toitu kokku osta ka sellepärast, et riknema kippuvad toiduained kaua ei säili. Oleks kahju, kui see hiljem leiaks tee prügikasti.