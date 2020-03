RAHAKOTISÕBRALIK LÕUNA: peedi-kikerherne panniroog 

Valmista pannirooga nii:

Koori ja haki sibul ning prae rasvaines mõni minut. Lisa ka soola, et sibul kõrbema ei läheks. Haki porgand ja peet, loputa ja nõruta kikerherned. Viska pannile porgandikuubikud ja vürtsköömned ning prae mõni minut. Lisa ka 1 dl vett ning hauta, kuni vedelik on aurustunud. Lisa ka peedikuubikud, kikerherned ning maitsesta soola-pipraga. Soovi korra lisa tšillihelbeid. Kui pannitäis on läbi kuumutatud, lisa ka spinat, sega läbi ning võta pann tulelt. Nii ei närtsi spinat kuumuse mõjul enne lauale jõudmist ära. Kõrvale paku näiteks keedetud või aurutatud tatart või lihtsalt paar kääru head leiba.