VIIRUSEAJA LEMMIKMOOS |Sidruni-ingverimarmelaad sobib igale poole 

1. Pese sidrunid kuuma vee all, kuivata ja rulli paar minutit mööda tööpinda. Nii võid olla kindel, et saad viljast kätte võimalikult palju mahla. Pressi sidrunitest mahl välja. Kui sekka satub ka viljalihaliblesid, siis pole vaja neid välja sõeluda – need lahustuvad keemise käigus ise ära. Kokku on vaja umbes 3,5 dl naturaalset sidrunimahla.