MÕNUS TALVINE JOOK: valmista kodusest õunamahlast meelepärane glögi 

Muide, nii piltidel olevad tassid kui ka glögis oleva kalvadose tõin ma oma viimaselt reisilt Britannia maakonda Prantsusmaal. Tassidel on bretooni üks põhilisi sümboleid ‒ triskèles ehk kolmjalg. Olenevalt ajast on see sümboliseerinud nii igavikku, kolme elementi (tuld, maad ja vett), veidi sentimentaalsematel radadel sõprust, armastust ja lojaalsust, aga ka näiteks keha, vaimu ja hinge.