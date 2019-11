Mõnus suutäis snäkilaual: soolased ja magusad kõrvitsanööbid 

Nii et lisan aga ühe kampsunikihi jaki alla, kõnnin kiiremal sammul, väljas hulkumise asemel kutsun sõbrad hoopis külla ning pakun snäkilaual igati sügisesi kõrvitsaampse. Need on imelihtsad teha, eriti kui röstkõrvitsapüree on sügavkülmast võtta, ning kaovad laualt minutitega. Kommentaar "Kuumalt on need parimad!" loomulikult nende eluiga vaagnal ei pikendanud...



Kui varem olen ostnud rukkinööpe, siis nüüd nägin Rimis ka kaeranööpe. Igati maitsvad ja meeldivalt neutraalsed, valmis täidistega mängimiseks. Toorjuustukeeruga magusatele kõrvitsanööpidele ma suhkrut ei lisanudki, sest minu kõrvitsapüree sai seekord juba naturaalselt väga magus. Kui aga sinu püree ise piisavalt magusat välja ei mängi, võid pool püreest, mis hiljem saab toorjuustu endale lisaks, enne korvikestesse panemist vähese suhkruga läbi segada.