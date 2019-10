GALERII! Noorkokk 2019 tiitli pälvis Noel Moglia, kes võlus muuhulgas kapsavahuga 

Võitja kinnitusel oli võistluste ettevalmistusperiood väga pikk ja raske. “Täna aga andsin endast parima ning kõik õnnestus suurepäraselt,” rõõmustas Moglia. “Tulin siia kindla plaaniga võita ning olen tulemuse üle väga õnnelik.” Peale kooli lõpetamist on noorkokal plaanis enda oskusi mitmetes välisriikides täiendada, et seejärel kodumaale naastes Eesti toitu kõrgel tasemel pakkuda.



“Noel on harukordne õpilane,” kinnitas võitja juhendaja Diane Sarapuu-Kelder Tallinna Teeninduskoolist. “Tal on meeletu töötahe ning ta on väga oma erialale pühendunud.”



Žürii hinnangul paistis Moglia silma suurepärase tehnika, tervikliku nägemuse ja üldise hea lähenemise poolest.



Võistluse II koha pälvis Vladyslava Turchyn Pärnumaa Kutsehariduskeskusest ning III koha Danila Gladkihh Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest. Lisaks anti välja eriauhind parimale kalafileerijale, kelleks osutus Gen-Horret Rand Viljandi Kutseõppekeskusest.



Võistlustulle astunud 10 noorkokal tuli valmistada pidulik eelroog ja pearoog, millest esimene pidi sisaldama vähemalt kahte erinevat kapsast ning teine mägihõrnast koos kolme lisandi ja kastmega.



Võitja Noel Moglia eelroaks oli küpsetatud ja marneeritud nuikapsas ning täidetud kapsapadi, ürdiemulsiooni ja kapsavahuga, pearoaks aga hõrk täidetud mägihõrnas, Eesti vähisaba-aedviljatart, lillkapsa-mousse marineeritud värske kurgiga, hernekaunapaadike juurselleri ja värske salatiga ning valge veini-võikaste.



Võistlusi hindas kõrgetasemeline ja rahvusvaheline kohtunike žürii, kuhu kuulusid Dmitri Rooz (peakohtunik, Eesti), Davy Tissot (Prantsusmaa), Tapio Laine (Soome), Gert Klötzke (Rootsi), Svetlana Riškova (Läti), Vladislav Borovik (Eesti), boksikohtunikud olid Koit Uustalu ning Urpo Reinthal.



„Noorkokk 2019“ võistlus toimub Eesti kokkade meistrivõistluste raames ning seda korraldab Eesti Peakokkade Ühenduse (EPÜ) selleks eesmärgiks loodud meeskond. Võistluse peaeesmärk on propageerida koka eriala ja teadvustada õpilastele täisväärtusliku toidu tähtsust nii enda kui oma kaaskodanike ehk tulevaste klientide toidulaual. Võistlus võimaldab kutseõppeasutuste õppuritel näidata oma erialaseid oskusi ja tõsta toitlustusvaldkonna kutsehariduse taset ning mainet.



Möödunud aastal võitis Noorkokk tiitli Roland Visnapuu Tallinna Teeninduskoolist, kes homme asub võistlema Aasta kokk 2019 finaalis.



Eesti noorkoka meistrivõistlused on 27. korda toimuva väärika ja pika traditsiooniga Tallinn Toidumessi programmi üheks lahutamatuks osaks. Tallinna Toidumessil osaleb ligi 200 ettevõtet ja väljapanekuga tutvuma oodatakse enam kui 7000 toiduala liidrit, otsustajat ja ala uustulnukat. Tallinna Toidumess on suunatud vaid ärikülastajatele, toiduala spetsialistidele.