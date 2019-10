ASENDA SAIAKE PÄHKLITEGA! Kuidas valida kõige tervislikum pähkel ja milliseid vältida 

Ehkki pähkleid peetakse üldiselt nn rasvapommideks, on ebatervislikke kõvu rasvu neis väga vähe, näiteks Kreeka pähklis vaid alla 10 protsendi. Vaid soolapähkleid ei soovita dietoloogid süüa - ehkki need ei sisaldagi soola rohkem kui soolane leib, on sool nende pinnal. Seetõttu maitsevad need palju soolasemalt ja rikuvad maitsemeelt. Kuid kindlasti on nad kasulikumad kui friikartulid.

Pähklite rasvhappeline kooslus on ideaalne just küllastamata rasvhapete suhtes. Neis on oomega-3- ja oomega-6-rasvhappeid ja pole teragi kolesterooli. Peale tervistava õli on neis veel valke, süsivesikuid, orgaanilisi happeid, parkaineid, vitamiine (E, C, B, PP jt), karotiini, eeterlikku õli, mineraalaineid (kaalium, fosfor, magneesium, raud, koobalt, jood, seleen jt). Pähklite söömisel pole vaja karta kõhukinnisust, sest kuigi need on oma olemuselt kuivad, sisaldavad nad palju kiudainet. Seega pidurdab suur küllastamata rasvhapete ja kiudainete sisaldus veresoonte lubjastumist ja tagab normaalse seedimise.