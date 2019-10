TAIMNE PÄEVARETSEPT | Krõbedad kardemonikuivikud, kui tunned vastupandamatut isu midagi head krõbistada 

2. Mõõda kuivained kaussi ja sega läbi. Lisa külm või ja haki puruseks seguks. Siis lisa külm vesi ja sega kohe tainaks. Jaga tainas 15-16 osaks ja vormi need käte vahel pallideks.

3. Tõsta pallid küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile ja küpseta ahju keskel 10-12 minutit. Seejärel poolita pallid ettevaatlikult kahvliga (et servad jääksid "karvased") ahjuplaadile ja küpseta veel umbes 5 minutit või kuni kuivikud on kenasti pruunikad. Siis keera kuumus maha, tee ahjuuks paokile (pane näiteks puulusikas vahele, et uks oleks vaid natuke avatud) ja kuivata jääkkuumuses umbes 30 minutit.