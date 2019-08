PANE TÄHELE! Sotsiaalmeedias toidu müüjad peavad olema veterinaar- ja toiduametis registreeritud 

"Facebookis kauplejad ei teadvusta endale tihti, et tegelevad e-kaubandusega,“ sõnas meediale saadetud teate vahendusel veterinaar- ja toiduameti (VTA) toiduosakonna peaspetsialist Marii-Heleen Juks. „Nii ei tea kahjuks ka paljud inimesed, kes oma koduköögis toitu valmistavad ja seda sotsiaalmeedias müüvad, et tegelikult tuleks sellest veterinaar- ja toiduametile teada anda.“

Juks toob positiivse näitena välja kauplejad, kes on VTA-d müügist teavitanud. "Mitmed toiduvalmistajad on on lisanud ka lingi, kust on võimalik seda kontrollida. See suurendab kindlasti nende usaldusväärsust,“ sõnas Juks.