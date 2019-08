Tallinnas tekivad kohad, kust saab tasuta ubinaid 

Projekti algataja ja eestvedaja Marika Juusu sõnul tärkas idee eelmisel aastal, kui ta ei osanud üleliigsete õuntega midagi peale hakata. "Vaatamata sellele, et meie peres on neli õunasööjat mudilast, keetsime õunu mahlaks ja moosiks, läks ikka iga nädal õunapuude all hulk õunu raisku,“ meenutas Juusu. „Suur oli meie rõõm, kui mulle tuli pealinnast külla sõbranna, kes viis suure kotitäie mahlakaid õunu Lasnamäele ühele neljalapselisele perele, kellel kodumaiseid õunu ei olnud. See ajendaski otsima püsilahendust, kuidas aiaomanikud saaksid linnarahvale kinkida õunad, mis muidu kompostihunnikusse rändaksid.“