AIASAADUSED TALLELE! Kuidas töötab dehüdraator ehk toidukuivati? 

Kuna küpsetusrestidelt kukuksid piparmünt ja püreetupsud läbi, kasutas Piret osal plaatidel küpsetuspaberit ja teflonkangast. Viimane on küpsetamiseks mõeldud spetsiaalne kile, mis ei lase väikestel toiduainetel restide vahelt alla kukkuda. See, kas kuivatatakse otse plaadil, teflonkangal või küpsetuspaberil, määrab ära toiduaine lõpptulemuse struktuuri. Smuutitupsudel on näha, et küpsetuspaber jätab need krobelisemaks. Selle tõttu ei kleepu need omavahel hiljem väga kokku. Teflonkangas jätab siledama pinna.

Ühe resti tegi Piret kergelt toiduõliga kokku proovimaks, kas tänu sellele tulevad õunad paremini resti küljest lahti. Lõpuks tõdes ta, et tegelikult tulid kõikidelt restidelt õunad ja pirnid kergelt ära.

Eri toiduainete kuivatamine nõuab katsetamist, et oma lemmikuteni jõuda. Foto: Daisy Lappard

Temperatuuri valik

Piret on varem katsetanud kuivatades eri temperatuure ja nende kombinatsioone. Näiteks valis ta varem kuivatades alguses kõrgema temperatuuri, et vesi kohe kiiresti eralduks, seejärel langetas kuumust. Kogemuse lisandudes pole naine märganud, et ühtlase temperatuuriga kuivatades oleks tulemus kuidagi erinev. «Mingit praktilist põhjust ma temperatuuriga mängimiseks ei näe. Enamasti jäetakse ju kuivati ööseks tööle ja uneajast pole mõtet seda reguleerida – eriti kui tulemuses pole mäekõrgust vahet,» selgitab ta.

Peamine põhimõte kuumuse seadmisel on, et paksemate ja suuremate tükkide puhul oleks see kõrgem. Kui kuivatamisprotsess on liiga pikk, võivad toiduained rikneda.

Ära jäta tähelepanuta!