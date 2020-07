MAASIKAD RIKNEVAD LIIGA RUTTU? Viis lihtsat trikki, kuidas marju puhastada ja söömisaega pikendada

Et niiskust kokku korjata, tuleks maasikad asetada enne hoiustamist madalasse karpi, mis on vooderdatud vähemalt kahekordse majapidamispaberi või riidetükiga. On allikaid, mis soovitavad karpi mitte katta ja panna see avatuna jahedasse - meie oleme siiski peljanud, et maasikad noivad külmikust mingi muu lõhnakese üles ja oleme pannud ikka kaane ka peale ning on sama hästi säilinud.