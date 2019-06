BURGERIHULLUS KOGUB TUURE! Hamburgerite pikk teekond kiirtoidust gurmeeroaks (+ retseptid!)

Maailmas jaotatakse juba ammu hamburgerid kaheks - gurmee- ja kiirtoiduvariant. Ühist on neil vaid niipalju, et mõlemad koosnevad lihast ja salatist kahe küpsetiseviilu vahel.

Hea burger on üksteist täiendavate maitsete harmoonia. Kukli magusus, kotleti täidlus ja tummisus, salatite värskus ja veidi ekstrasärtsu kastmest - kokku tuleb midagi väga nauditavat. Kuigi ajalooliselt on burger pigem kiirtoit, on ta tänapäeval muutunud osaks toidunautimise kultuurist, mida süüakse pigem aeglaselt. Põhjus ka lihtne - kui suurt ja uhket käsitööburgerit käigupealt sisse ahmida, on tulemuseks kiire pesupäev...

Aegade hämarusest

Ajalooliselt pärinebki hamburger tõepoolest Saksa linnast Hamburg. Esimesed märked selle roa kohta on kirjas aastast 1758. aastal avaldatud kokaraamatust, kus seda nimetati "Hamburghi vorstiks", mida tuli serveerida praetud leiva peal. Sarnane oli menukas söök nimega "Rundstück warm" ehk jämedas tõlkes soe leivarull. Euroopast väljarändajad võtsid harjumuse kotlette leiva vahele panna endaga Ameerikasse kaasa, kus see nagu kõik toidud ajas kiiresti muutuma hakkasid. Algupärased väiksemad (sealiha)kotletid asendusid suuremate veiseliha pihvidega. Ameerikas serveeriti rooga Hamburgi steigi või võileiva nime all.

Oma osa kasvaval populaarsusel oli ka asjaolul, et rooga oli mugav süüa - liha ei teinud sõrmi rasvaseks. See oli ka odav toit, mis valmis sageli kliendi silme all, ehk ka värskus oli tagatud. Linnadesse tekkisid üha rohkem taolisi müügikärusid või -putkasid. Hamburger sai üha menukamaks ja mitmed immigrandid üritasid seda enda leiutiseks nimetada. Aastal 1904. aastal St Louis´i maailmanäitusel kuulutati hamburger juba imeliseks uuenduslikuks tänavatoiduks. Mõnikord muutub mingi asi üleüldiseks fenomeniks samaaegselt ja seetõttu ei saa keegi kindlasti väita, et tegemist on tema leiutisega.

Hamburgerid meeldisid kõigile. Esimese maailmasõja üldises saksavaenulikkuses üritati küll rooga ümber nimetada Salisbury steigiks, aga see ei saanud kõlapinda.